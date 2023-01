Man verdacht van brandstichting bij ex-minister Tony Van Parys in Gent vrijgesproken

"Weken hebben we met een open raam geleefd en slapen was moeilijk vanwege de schrik. Intussen zijn we al twee keer verhuisd. Dit is een trauma. De brandweercommandant zei dat als ik vijftien minuten later was geweest, wij er wellicht niet meer waren." Ex-minister van Justitie Tony Van Parys (CD&V, toen CVP) wond er geen doekjes om toen hij in november voor het hof van beroep getuigde. De gewezen politicus was in mei 2019 net terug thuis na een operatie. Tijdens een nachtelijk toiletbezoek merkte hij rook op. De voordeur was overgoten met benzine en in brand gestoken. Van Parys wekte zijn vrouw, waarna ze samen het huis uit vluchtten.

Het onderzoek naar de brandstichting zat een tijdlang vast, maar uiteindelijk konden de speurders toch twee verdachten identificeren. Het ging om twee mannen die daags na de feiten voorbij de woning reden en een foto namen van de uitgebrande voordeur. In eerste aanleg werd één van beiden vrijgesproken, de tweede, een man van 29, kreeg 40 maanden cel maar ging in beroep. Ook hij schreeuwde zijn onschuld uit. "Er is geen enkel bewijs. Er zijn geen camerabeelden, geen motief en op zijn computer is niks te vinden in zijn zoekgeschiedenis", pleitte zijn advocate Nina Van Eeckhaut.

Maar voor de advocaat van Van Parys en zijn vrouw, Kristiaan Vandenbussche, kunnen de feiten niet worden toegeschreven aan alleen toeval. "Hij rijdt naar huis langs een weg waar hij niet moet zijn, trekt een foto terwijl zijn vader zegt dat hij anders nooit foto's neemt en bij hem thuis wordt de benzine gevonden."

Toch twijfelde het hof. De man werd daarom vrijgesproken.