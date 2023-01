Mechelen organiseert nieuwe markt in Leest: "Inwoners zijn vragende partij nu buurtwinkels verdwijnen"

"Als we de basis hebben van groenten en fruit, vlees, kip en kaas, kunnen we dit voorjaar al starten. We hopen ook regionale en bioproducenten van het Hombeeks plateau aan te trekken. Ik denk aan een kweker van hertenvlees die daar zit", aldus Mariën.

Stad en marktkramers hebben voor Leest gekozen omdat het dorpslein er centraal gelegen is met parkeergelegenheid en omdat er voldoende horeca in de buurt is. Geïnteresseerde marktkramers kunnen zich melden bij het Mechelse stadsbestuur.