Liposuctie stoot borstvergroting van de troon als populairste cosmetische ingreep

Fillers en botox zijn dan wel weer populairder en populairder aan het worden. "Het laatste jaar hebben we bij botox een toename gezien van 17 procent en bij fillers 30 procent. Dat is enorm veel. We zien daar een shift in leeftijdsgroep. Mensen beginnen daar steeds jonger mee."

Plastische chirurgie is in België legaal vanaf achttien jaar, maar Vermeylen zou die leeftijd graag opgetrokken zien. Hij schreef hierover het boek "Fillers zijn killers". Hij raadt jongeren af om zo vroeg aan botox en fillers te beginnen.

"De werking ervan blijft zo'n zes maanden goed. Als je je voor de rest van je leven twee keer per jaar zou laten inspuiten, is dat veel te frequent. Je spieren kunnen beginnen weg te smelten. Ik kan mij ook niet inbeelden welke achttienjarige botox nodig heeft."