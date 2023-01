Mentale energie van personeel Jessa Ziekenhuis in Hasselt wordt in kaart gebracht met polsband

“De app is in feite een permanente vinger aan de pols", zegt cardioloog Paul Dendale. "We zullen nagaan in welke mate de app werkelijk inzichten kan bieden in de stressniveaus. Dit doen we door objectieve data te koppelen aan de meetresultaten. Bedoeling is om uiteindelijk handvaten aan te reiken aan de personeelsdienst, zodat die het personeelsbeleid kan optimaliseren en onze mensen voldoende veerkracht hebben om goed te kunnen blijven functioneren in een vaak snel veranderende omgeving.”