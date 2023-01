Buurman getuigt hoe hij 11-jarig meisje nog probeerde te reanimeren: "Ze was bebloed en buiten bewustzijn"

Pypaert kent de familie van het meisje goed en begrijpt niet waarom zij bij de schietpartij geviseerd werden. "We hebben een goed contact met de buren. De vader en moeder zijn hier enkele jaren geleden komen wonen met vijf kinderen - vier dochters en een zoon - en we hebben altijd een goede babbel met hen." Ondertussen zouden nog drie kinderen in het huis wonen. "De zoon hebben we al enkele jaren niet meer gezien en de oudste dochter is vorig jaar verhuisd."

De buurman omschrijft het gezin als een "modelgezin". "Ik lees de kranten en weet dat er in Antwerpen en zelfs in Merksem al incidenten waren, maar in onze straat hebben we zoiets nog nooit meegemaakt." Hij heeft ook nooit het gevoel gehad dat zijn buren illegale activiteiten uitoefenden. "Als er bezoek kwam, was dat altijd familiegerelateerd. Je verwacht dit dan ook niet, dit is geen prettig gevoel."

Burgemeester van Antwerpen Bart De Wever (N-VA) zei gisteren in "Terzake" dat het meisje zou verwond zijn geraakt toen door de beschieting een microgolfoven ontploft zou zijn in de woning, maar dat klopt volgens Pypaert niet: "Totaal niet", zegt hij stellig.