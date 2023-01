Moeder van 23 die aangehouden is voor kindermoord in Brugge blijft maand langer in de cel

De vrouw verscheen vandaag voor de raadkamer. Haar advocate vroeg om een vrijlating onder strikte voorwaarden, maar daar is de raadkamer niet op ingegaan. De raadkamer heeft beslist om de vrouw een maand langer aan te houden. "Mijn cliënte is begrijpelijk nog in shock. Zij is nog altijd aan het bekomen van wat er zich vorige week heeft afgespeeld", zegt haar advocate Elise Standaert.

"Over de details van haar verklaringen ga ik op dit moment niets meedelen. We hopen dat het onderzoek sereen en rustig kan worden verdergezet", reageert Standaert. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen hoe het kind precies om het leven is gekomen.