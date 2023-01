Nieuw werk voor kunstpark Middelheimmuseum in Antwerpen: aluminium sculptuur van danser(es)

"Summer Breeze" is een aluminium sculptuur van een danser of danseres, dat verwijst naar de ballerina’s van de Franse kunstschilder en beeldhouwer Edgar Degas. Het werkt vertoont duidelijke lasnaden, gietnaden en "uitvoeringsongelukjes". Het is niet het enige kunstwerk van Rogiers in het Middelheimmuseum. Na een tentoonstelling van de kunstenaar in 2016 werd een groep kunstwerken van Rogiers aan de permanente collectie in het beeldenpark toegevoegd.