Nieuw recordaantal bezoekers voor Atomium

Voor het Atomium was 2019, het jaar voor de coronapandemie, een recordjaar met 650.000 bezoekers. Nadien ging het steil bergaf door de lockdowns. In 2021 kwamen er slechts 250.000 mensen langs in de bollen. Het afgelopen jaar vond het Atomium zijn aantrekkingskracht terug.

Van de 660.000 bezoekers van afgelopen jaar was een kwart Belg. Onder de Belgen zijn de Brusselaars het best vertegenwoordigd. Tegelijkertijd zag het Atomium ook de buitenlandse toeristen terugkeren. Daarbij zijn Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Nederland en het Verenigd Koninkrijk het best vertegenwoordigd.