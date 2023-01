Nieuwe fase in herstelling viaduct E314 in Maasmechelen gaat van start

De E314 krijgt ook een nieuwe asfaltlaag van aan het viaduct tot aan het ecoduct Kikbeek. AWV gebruikt een type asfalt met geluidsarme toplagen. Die werken worden uitgevoerd tijdens drie weekends in april en mei, telkens van vrijdagavond tot maandagochtend. Dan wordt de snelweg richting Lummen afgesloten, en ook afrit 33 Maasmechelen vanuit Nederland. In de andere richting is in april vorig jaar geluidsarm asfalt gelegd.