Voormalig vaccinatiecentrum Niel in oude school wordt ontmoetingsplaats en werkplek voor mensen met beperking

Pegode vzw ondersteunt mensen bij het wonen, om te werken en bij hun vrijetijdsbesteding. De locaties van de vzw in Niel liggen nu verspreid en zijn moeilijk bereikbaar. "In de oude school kunnen we ze samenbrengen. Het gebouw is te bereiken met het openbaar vervoer. Er is ook een sportzaal", zegt algemeen directeur Caroline Beyne. "Het wordt een ontmoetingsplaats om vrijetijdsactiviteiten te doen of te werken. We denken onder meer aan kadopakketten maken. We gaan ons ook meer integreren in de gemeente, door bijvoorbeeld hun podiumzaal te gebruiken voor musicals die we maken."