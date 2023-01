17 doden bij confrontatie tussen betogers en politie in Peru, dodelijkste dag sinds begin van protest tegen afzetting ex-president Castillo

Volgens de Peruaanse premier waren duizenden betogers van plan om de luchthaven van Juliaca binnen te stormen, net als een politiekantoor. Hij betreurt de doden, maar heeft het ook over een "georganiseerde aanval" op de politiediensten.

Ook elders in de stad was het onrustig. Er waren geweerschoten te horen en er hing rook in de straten. Betogers verscholen zich achter grote metalen platen en verkeersborden en gooiden met stenen naar de politie.



Pedro Castillo werd op 7 december afgezet, nadat hij had aangekondigd dat hij het parlement wilde ontbinden en een noodregering wilde installeren, in een poging om de - intussen al derde - afzettingsprocedure tegen hem te voorkomen. Castillo werd ook opgepakt en kreeg 18 maanden voorarrest.

Zijn aanhangers blijven nu al weken op straat komen, vooral in het zuiden, en blijven ijveren voor nieuwe verkiezingen en de vrijlating van Castillo. In een reactie op het dodelijke protest van gisteren zegt president Dina Boluarte dat ze niet kan ingaan op die eisen. Boluarte en het parlement stemden er al mee in om de in 2026 geplande verkiezingen (eigenlijk het einde van Castillo's termijn) naar april 2024 te vervroegen. "Wat jullie vragen, zal de chaos in de steden alleen maar doen aanhouden", meent ze.