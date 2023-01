Petitie tegen toekomstplan voor recreatiedomein Nieuwdonk in Berlare

Domein Nieuwdonk is in handen van de provincie, maar er is een brasserie die privé uitgebaat wordt, er is een zeilclub gevestigd en een organisatie die avontuurlijke buitenactiviteiten organiseert. De uitbaters van de brasserie en de verantwoordelijke van de activiteitenorganisatie Out Of Limits, vrezen voor het voortbestaan van hun broodwinning. Ben De Block die de activiteiten organiseert heeft al duidelijkheid: "Ons contract met de provincie is niet vernieuwd en tegen eind maart moeten al onze spullen er weg zijn." Dat is een streep door zijn rekening, want de organisatie houdt er geregeld sportdagen voor scholen en teambuildings. "We zijn wel samen met de gemeente op zoek naar een andere plaats om onze activiteiten uit te bouwen."