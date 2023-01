Traditionele popverbranding sluit Bommelsfeesten in Ronse af: "Geslaagd weekend"

Met de traditionele popverbranding zitten de Bommelsfeesten in Ronse erop. De laatste carnavalsvierders zijn deze ochtend nog welkom op een ontbijt, daarna is het wachten tot de editie van volgend jaar. Drie dagen lang werd feestgevierd in Ronse. "Het was een zeer mooi en geslaagd weekend", zeggen het koningspaar Daphné en Mathieu.