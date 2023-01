Provincie Oost-Vlaanderen bekijkt beschermingsmaatregelen na vandalisme historische abdij in Oudenaarde

De site is nochtans bewust open gelaten. “We willen er een historisch beeld creëren, onder andere met volkstuinders. Daarom leent de site zich niet tot volledig omheinen, want dan doe je afbreuk aan dat beeld”, aldus Vervliet. “Momenteel komen er wel vaker politiepatrouilles langs. We denken ook na of we camera’s of verlichting moeten plaatsen, of of we misschien toch gaan omheinen. Eén ding staat vast: we gaan iets moeten doen om onze archeologische resten beter te beschermen.”