Schapenboer Stijn uit Scherpenheuvel-Zichem leidt Spaanse schaapshonden op om kudde te beschermen

Op de schapenboerderij van herder Stijn Vandijck in Vielsalm in de Ardennen dartelen zeven puppy’s rond die een wel heel bijzondere taak krijgen. “De puppy’s moeten mijn kudde schapen in de zomermaanden beschermen tegen eventuele aanvallen van wolven, honden of vossen”, vertelt herder Stijn Vandijck bij Radio2 in Vlaams-Brabant en Brussel.