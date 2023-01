Minister Van Quickenborne reageert op kritiek De Wever over drugsaanpak: "Vullen intussen hele vleugel van gevangenis met zulke criminelen"

Premier Alexander De Croo (Open VLD) vraagt in "De ochtend" (Radio 1) om niet met "de vinger naar elkaar te wijzen". "Er is een meisje overleden voor een oorlog waar zij niets mee te maken had. Dat is absoluut dramatisch. De strijd tegen de georganiseerde misdaad is een absolute prioriteit voor justitie en politie sinds het begin van deze legislatuur."



De Croo wijst zelf naar het blootleggen van het telefoonnetwerk Sky ECC twee jaar geleden. "Dat is een van de redenen waarom we vandaag veel dichter op de huid zitten van de georganiseerde misdaad. We behalen resultaten, maar als je georganiseerde misdaad dicht op de huid zit, dan zie je dat het geweld toeneemt."