Ministers Van Peteghem en De Croo scherp voor druggebruikers: "Zonder vraag geen aanbod, ze mogen echt wel eens in spiegel kijken"

"We zien dat er jaar na jaar meer vangsten zijn, omdat er meer controle is. We doen heel veel inspanningen om het aanbod van drugs tegen te houden. Maar als er geen vraag is, is er natuurlijk ook geen aanbod", legt hij de vinger op de wonde. "Ik denk dat iedereen moet beseffen dat aan druggebruik bloed hangt, ook al kan het in de ogen van sommigen onschuldig lijken."