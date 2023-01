Leger inzetten of Nationale Veiligheidsraad bijeenroepen, zoals Bart De Wever (N-VA) wil, kan dat drugsgeweld in Antwerpen indijken?

Verlinden maakt de vergelijking met de dreiging van terrorisme waarbij het leger wel werd ingezet om een oogje in het zeil te houden. "Daarbij werden bepaalde hotspots bewaakt, plekken waar veel mensen kwamen. Hier spreek je over een gefragmenteerde aanwezigheid van huizen over de hele stad waar het leger veel minder goed voor uitgerust en opgeleid is. Het is in de eerste plaats de politie die dat terrein goed kent.”