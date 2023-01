School uit Zelzate wil stagiairs betalen om lerarentekort op te vangen

Volgens Van Moortel is het ook belangrijk dat stagiaires voor ze ingeschakeld worden, ook echt startklaar zijn. "Leerkracht zijn gaat over meer dan louter lesgeven, maar heeft ook te maken met het aansturen van een leerproces, klasmanagement, begeleiding van jongeren, teamwerk enzovoort. We ervaren nu al binnen de opleiding dat de tijd krap is om leraren in opleiding goed voor te bereiden op de veelzijdigheid van de job."

"Bovendien zien we dat heel veel startende leerkrachten het onderwijs binnen de vijf jaar alweer verlaten. Ze moeten dus voldoende ruimte krijgen om te reflecteren. Dergelijke initiatieven zoals dit pilootproject zijn zeker waardevol om het nijpende tekort aan leerkrachten te helpen opvangen, maar dit kan volgens mij enkel slagen als er nog voldoende ruimte is om hen te begeleiden en hen onze experise over te brengen", besluit Van Moortel.