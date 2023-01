Zwaarbevochten stadje Soledar in Oekraïne "voor grootste deel veroverd door Russische troepen", zeggen Britten

Prigozjin grijpt trouwens de successen van de Russen in Soledar aan, om te claimen dat de Wagnergroep de enige effectieve strijdmacht is in Rusland die echt voor tastbare successen kan zorgen, meldt het Institute for the Study of War ook. Het Russische ministerie van Defensie heeft in hun dagelijkse briefing vanmorgen niet gesproken over Bachmoet of Soledar.