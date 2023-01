Stad Sint-Truiden doet bod op kasteeldomein Terbiest

Het kasteeldomein van Terbiest is 16 hectare groot en werd door het GO! eerst gebruikt als tuinbouwschool en later was er ook een afdeling van de hotelschool van Hasselt gevestigd. Het kasteel wordt omringd door een groot park met een vijver, bos, boomgaard, weilanden en sportterreinen die de stad in erfpacht heeft. Een groot deel van het domein is ingekleurd als gebied voor gemeenschapsvoorziening en openbaar nut. Het is nog niet geweten wanneer de nieuwe eigenaar bekend wordt gemaakt.