Statiegeld op plastic drankverpakkingen komt er zeker in 2025, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA)

Minister Demir zei verheugd te zijn dat er unanimiteit is over de invoering van het statiegeld en verzekerde dat ze alle systemen van statiegeld met een open vizier bekijkt. Het klassieke systeem heeft volgens haar het nadeel dat alles apart verzameld moet worden en dat de flesjes niet geplet mogen worden, wat voor problemen kan zorgen in een klein appartement. "Nu verzamelt men alles in de blauwe zak", zei ze nog.

Demir erkende dat er nog vragen zijn over het digitale systeem, maar daarvoor dienen de proefprojecten die in 2023 worden gestart door OVAM en zullen geëvalueerd worden op fraudegevoeligheid, toegankelijkheid, doeltreffendheid en gebruiksvriendelijkheid. Daarbij komt er ook een klankbordgroep met onder meer de milieuorganisaties.

Minister Demir vond het ook goed dat het systeem voor alle plastic flessen zal gelden. Volgens haar kiest men best voor één prijs en voor een beloning voor wie veel flesjes inzamelt. Voor het openbaar domein denkt de minister aan het stimuleren voor het inzamelen in winkels, tank- en treinstations en gemeenten die veel last hebben van zwerfvuil.