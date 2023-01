Universitair Ziekenhuis Antwerpen slaat alarm over streptokokkenbesmetting bij kinderen en jongvolwassenen

De besmettingen lijken zich vooral vanuit de regio Turnhout te verspreiden naar Antwerpen en Sint-Niklaas. In het UZA maken ze zich zorgen. "Normaal zien we die zware streptokokkenbesmettingen enkele keren per jaar, nu zijn het er 25 in een maand", vertelt diensthoofd intensieve zorg Philippe Jorens.

Het gaat vooral om gezonde kinderen en jongeren die griep kregen en daar bovenop dus besmet worden met een bacterie: de streptokok. Streptokokkeninfecties veroorzaken meestal slechts milde ziekten, zoals roodvonk, en kunnen goed worden behandeld met antibiotica, maar in zeldzame gevallen - zeker wanneer er infecties zijn in de luchtwegen of in het bloed - kan dit tot ernstige complicaties leiden.