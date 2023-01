Studente dierengeneeskunde UGent wint dierenwelzijnsprijs met studie over posttraumatische stress bij werkhonden

Een studente aan de Gentse universiteit heeft de Vlaamse Dierenwelzijnsprijs gewonnen. Die is 1500 euro waard en beloont de beste scriptie over dierenwelzijn. Studente dierengeneeskunde Sofie Salden uit Schoten kreeg de prijs van Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts in de politiehondenschool in Linter, in Vlaams-Brabant. Niet toevallig in een politiehondenschool want Salden onderzocht of werkhonden, zoals militaire of politiehonden, die ingezet worden in een rampgebied ook posttraumatische stress kunnen ervaren.