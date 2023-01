Inwoners van Zemst kunnen suggesties doen voor inrichting mooie plekken aan het water

“We denken bijvoorbeeld aan een bank aan het water, maar dat mag ook creatiever zijn. In het buitenland zie je vaak meer uitgebouwde banken waar iets speciaal aan is. Of een infobord met een verhaal of een vangnet voor blikjes kan ook”, zegt Geerinckx. De plekken die de gemeente heeft uitgekozen zijn: de omgeving van de Gastuishofweg in Hofstade, de Watermolenstraat in Weerde, de Molenbeekvoetweg in Elewijt en de hoek Larestraat met Kapelstraat in Laar.