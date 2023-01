U2 brengt album uit met nieuwe opnames van oude nummers

De plaat begeleidt de onlangs verschenen memoires van frontman Bono, "Stories of Surrender", die het verhaal vertellen achter 40 nummers van U2.

Volgens de invloedrijke nieuwssite Stereogum kregen fans over de hele wereld deze week een handgeschreven gefotokopieerde brief van gitarist The Edge, die hintte op een nieuwe plaat met oude songs, opgenomen met de technieken, inzichten en Bono's stem van nu.

Eerste single van het album zou "Pride (in the name of love)" zijn. Daarnaast zouden nieuwe versies van klassiekers als "I will follow", "Sunday bloody sunday", "Where the streets have no name", "With or without you" en "One" op de plaat figureren.

17 maart is niet toevallig ook de Ierse nationale feestdag, St. Patrick's Day.