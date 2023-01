Ziek tijdens je verlof? Vanaf volgend jaar kan je vakantiedagen omzetten in ziektedagen

Het zal je maar overkomen: je zet 5 van je 20 zuurverdiende verlofdagen in om even uit te blazen van je werk, en net dan word je ziek. Op dit moment ben je die vakantiedagen zonder meer kwijt. “Iets wat Europa niet vond kunnen”, duidt Marijke Beelen van HR-dienstenbedrijf Acerta. “Ziekte is om te recupereren van ziekte, vakantie is om te ontspannen, zo wordt geredeneerd.”