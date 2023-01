Algemeen parkeerverbod in Groot Begijnhof Mechelen vanaf april: "Unesco-werelderfgoed beter tot zijn recht laten komen"

De mobiliteit in en rond het Groot Begijnhof in Mechelen gaat vanaf april grondig veranderen. "Het is onze bedoeling om het Groot Begijnhof nog meer tot zijn recht te laten komen als Unesco-werelderfgoed, en daarom hebben we een aantal beslissingen genomen om het aantal auto's in de buurt te verminderen", legt schepen van mobiliteit Vicky Vanmarcke (Open Vld) uit. "Het gaat om een algemeen parkeerverbod in het Groot Begijnhof zelf, twee gratis randparkings voor de bewoners en een aanpassing van de verkeersstromen voor doorgaand verkeer. Voor dat doorgaand verkeer hebben we drie scenario's uitgewerkt, waarmee we naar de begijnhofbewoners zijn gestapt. Ze konden hun feedback geven aan gesprekstafels, en dat blijft de komende twee weken ook online nog mogelijk. Daarna zal de stad de knoop doorhakken over het meest gewenste circulatieplan."