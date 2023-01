Vandalen snijden middenstip uit kunstgrasveld van Sporting Hasselt

Het C-veld van Sporting Hasselt, dat bestaat uit kunstgras, had even geen middenstip meer. Dat meldt Het Belang van Limburg en dat nieuws is door Bart Casters, de voorzitter van Sporting Hasselt, aan onze redactie bevestigd. "Onbegrijpelijk hoe iemand de middenstip uit ons veld heeft gesneden. We hebben het nu gelukkig tijdelijk kunnen herstellen, maar om het terug in orde te maken, moet er een heel stuk uit de mat. Een kostelijke zaak."