VDAB Heusden-Zolder wil mensen die niet werken of niet op zoek zijn naar een job toch aan de slag krijgen

Sinds kort zet de VDAB in Heusden-Zolder zich extra in om niet-actieven aan een job te helpen. Niet-actieven zijn mensen die niet werken en ook niet op zoek zijn naar werk. Dat kunnen bijvoorbeeld huisvrouwen of -mannen zijn of mensen met gezondheidsproblemen. Door personeel in te zetten dat dicht bij die doelgroep staat, probeert de VDAB deze mensen toch te overtuigen om aan de slag te gaan.