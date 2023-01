Te duur? Nationalistische propaganda? Tom Waes reageert op commotie rond zijn programma "Het verhaal van Vlaanderen"

"Ik denk niet dat de reeks de Vlaamse identiteit bevordert", zegt Waes in "De afspraak". "Mensen hadden hier al lang een mening over, nog voor het op tv was. Wij maakten gewoon tien leuke afleveringen over wat er op Vlaamse grond is gebeurd. In de loop van de afleveringen zal zelfs duidelijk blijken dat we af en toe niet zo trots moeten zijn op het feit dat we Vlamingen zijn."

Volgens hem circuleert er heel wat foute informatie. "Sommige bronnen zeggen zelfs dat het programma besteld is door de Vlaamse Gemeenschap, maar wij hadden het al lang besteld en de licentie gekocht. Dan pas hebben we geprobeerd het te verkopen aan de VRT. En dan moesten we nog genoeg geld inzamelen. Dat was eigenlijk een groot risico."