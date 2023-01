Volop meldingen over putten in de weg bij Wegen en Verkeer Antwerpen

"Iedereen die een put in de weg opmerkt, kan dat zelf melden via het meldpunt wegen op onze site," zegt Stefanie Nagels. Maar het agentschap heeft ook wegentoezichters in dienst die alle wegen in de provincie minstens twee keer per week controleren. Het grootste deel van de putten wordt hersteld door een onderaannemer die de opgestelde ranglijst afwerkt. Zo staat de N116 in Deurne, de Boterlaarbaan, bovenaan, omdat er diepe putten zitten in het wegdek en de schade vrij groot is. Maar ook op de Antwerpse Ring is op sommige plaatsen het wegdek zwaar beschadigd.