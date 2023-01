70 vrijwilligers verlichten werk van zorgverleners in AZ Jan Portaels in Vilvoorde: "Extra vrijwilligers altijd welkom"

In het Algemeen Ziekenhuis Jan Portaels kunnen zorgverleners en verpleegkundigen rekenen op de steun van verschillende vrijwilligers. “Ik denk dat we allemaal wel bekend zijn met het tekort aan personeel in de ziekenhuizen. Vrijwilligers kunnen dus ook een steentje bijdragen door enkele taken op zich te nemen en zo het werk van het personeel verlichten”, zegt Emma Vandeperre van het AZ Jan Portaels.