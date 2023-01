Pretparken Plopsaland en Bellewaerde verhogen toegangsprijzen

"De lonen zijn met elf procent gestegen en de energiekosten zijn verveelvoudigd", klinkt het bij Steve Van den Kerkhof, CEO van Plopsaland De Panne. Het pretpark heeft voor de tweede keer in amper vijf maanden tijd de prijzen opgeslagen. Wie groter is dan één meter betaalt nu 48,5 euro. Dat is drie euro meer dan voordien.

"Wat we doorrekenen is een noodzaak, niet om extra centjes te verdienen. We kunnen simpelweg niet anders. Alles is verduurd", zegt marketingdirecteur Sebastien Momerency, "we zijn genoodzaakt om de prijzen in het park ook te verhogen. Daar gaan we mee met de prijzen van de leveranciers. En die prijzen zijn uiteraard ook gestegen door inflatie." Ook de prijzen voor een jaarabonnement en de parking slaan op.

In Bellewaerde in Ieper zullen de prijzen binnenkort met 10 procent verhogen. "Bij ons komt dat eerder omdat we veel nieuwigheden hebben. Zo komen er dit jaar enkele nieuwe attracties, dierenzones en een restaurant. Het park vergroot in capaciteit", zegt Filip Van Dorpe, woordvoerder van Bellewaerde. Daar stijgt de prijs van een toegangsticket met vier euro. Je betaalt binnenkort dus 40 euro in plaats van 36 euro.