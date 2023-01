"Modelgezin" met 2 ooms in drugsmilieu: dit weten we over familie van meisje van 11 dat stierf in Merksem

Het is niet de eerste keer dat Othman met de politie zou samengewerkt hebben. In 2016 zou Othman de politie hebben geholpen bij de ontvoering van zijn jongste broer, Younes E.B. 37 dagen lang werd de jonge twintiger gegijzeld in Brussel en later in een appartement in Parijs. De ontvoerders vroegen toen losgeld. Younes dook uiteindelijk op in een politiekantoor in Parijs. Volgens de broers wist Younes zelf te ontsnappen. Er zijn ook geruchten dat Othman het losgeld betaald zou hebben.