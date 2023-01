3 schapen doodgebeten door wolf bij herder in Houthalen-Helchteren: "Ook nog 2 schapen geëuthanaseerd" 

Vlak achter de stallen van Schapenboerderij Sonnisheide in Helchteren zijn maandagavond 3 schapen doodgebeten. Er zijn ook 10 schapen gewond en zo'n 25 schapen zijn in paniek weggevlucht in de richting van de Kazernelaan, een drukke gewestweg. "Een schaap werd vanmiddag dood teruggevonden op het militair domein", vertelt schapenboer Johan Schouteden. "De andere schapen zijn nog niet terecht. Gelukkig is er nog niets gebeurd, maar ik vraag me af wie er verantwoordelijk is als er een automobilist tegen een schaap rijdt. Ze hebben geen achterlichtje hé."