Word meter of peter van een glasbol in en rond Kortrijk

"Woon je niet ver van een glasbol? Help mee aan een nog nettere stad als meter of peter." Het is een opvallende oproep van Kortrijk en het afvalbedrijf Imog. Bij glasbollen wordt er vaak afval gedumpt. Om dat op te lossen zoeken ze glasbolmeters- en peters. Die ruimen vrijwillig het zwerfvuil op en laten het weten als er groter afval ligt. Ze zijn dus vrijwilligers en kunnen geen GAS-boetes uitdelen.

"Het kan hier soms echt vuil liggen", reageert Marc Callens. Hij is peter van twee glasbollen in Waregem. Elke maandag gaat hij naar zijn twee glasbollen om de omgeving op te ruimen en maakt hij een verslag. "Mensen dumpen hier zelfs hun frietvet of kussens uit de zetel. Soms zeg ik mensen dat ze hun dop van hun fles moeten halen. Maar dat doe ik altijd voorzichtig, want ik wil geen fles op mijn kop krijgen natuurlijk", lacht Marc.