Bijna helft meer bezoekers vorig jaar voor In Flanders Fields Museum in Ieper, Yper Museum ziet minder volk

"Het In Flanders Fields Museum in Ieper blijft nog altijd één van de beter bezochte musea in Vlaanderen", vertelt schepen van Musea Dimitry Soenen (N-VA) trots bij het zien van de cijfers van 2022. Het In Flanders Fields Museum registreerde vorig jaar 133.916 bezoekers. Dat zijn er bijna 50 procent meer dan in 2021.

Het aantal ligt wel nog ruim 30 procent lager dan in 2019. De coronacrisis en de Brexit hebben een zware impact gehad op het herdenkingstoerisme in de Westhoek. In 2021 lag het aantal buitenlandse bezoekers amper rond de 15 procent. In 2022 is dat aandeel met 40 procent een heel stuk hoger, hoewel bezoek uit eigen land nog steeds de bovenhand haalt.