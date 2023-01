ZF Wind Power gaat grotere en sterkere windturbines uittesten in nieuw Test & Prototype Center in Lommel

"Hier in Lommel worden de meest krachtige tandwielkasten voor windturbines gemaakt", zegt minister van Economie Jo Brouns (CD&V). "We zijn daar bijzonder fier op en hebben er daarom 2 miljoen euro in geïnvesteerd. Het zal om windmolens gaan die tot 15 megawatt energie kunnen opwekken, wat goed is voor 25.000 gezinnen. Windturbines in de Noordzee zullen dan voor heel België groene stroom kunnen opwekken, dankzij die nieuwe tandwieltechnieken die hier geproduceerd worden. Deze investering is dus heel belangrijk, zodat we meer windenergie kunnen genereren."