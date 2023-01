Aantal meldingen van druggebruikers in Brusselse metrostations met 70 procent gestegen: "Dit vergt een globale aanpak"

De Stad Brussel opende in de zomer van vorig jaar een gebruikersruimte. Mensen met een drugsverslaving kunnen er harddrugs gebruiken op een gecontroleerde manier. Dat moet de overlast in de openbare ruimte verminderen, al is het nog niet duidelijk of het centrum al een effect heeft. “Daarvoor is het te vroeg. Het centrum is nog maar een half jaar open", zegt Bruno Valkeneers van Transit, de vzw die gespecialiseerd is in de begeleiding van drugsverslaafden en die de gebruikersruimte in het centrum uitbaat.