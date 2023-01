Abdijsite Herkenrode in Hasselt krijgt een nieuw onthaal aan poortgebouw

“Vroeger kwam je letterlijk binnen in de abdij en het eerste wat je tegenkwam was het gasthuis waar je als bezoeker terechtkon”, wijst directeur Paul Lambrechts van de abdijsite naar het poortgebouw. “Dat is nu voor een groot deel verdwenen, maar we moeten dat verhaal opnieuw vertellen en dat begint hier aan het poortgebouw.” Bezoekers van Herkenrode zien nu een open vlakte als ze de site betreden, maar door een nieuw onthaal kan de weg worden gewezen naar de historische kant van de abdij.