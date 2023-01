Ruim 1.000 mensen nemen afscheid van Firdaous (11) die is doodgeschoten in Merksem

In de moskee El Fath En Nassr, de grote moskee aan de Sint-Bernardsteenweg in Hoboken, kwamen vanmiddag meer dan 1.000 mensen bijeen voor de herdenking van de 11-jarige Firdaous. Het meisje is maandagavond omgekomen, toen in Merksem het huis waar ze woonde beschoten werd. Mogelijk is die schietpartij te linken aan het drugsmilieu.