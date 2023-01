Basisschool van slachtoffer (11) schietpartij Merksem richt rouwhoek in: "Heel veel verdriet, ze was zeer geliefd"

"Heel veel verdriet, voornamelijk in de eigen klas natuurlijk." Zo omschrijft Sofie Van Loock, plaatsvervangend directrice van basisschool Deuzeldpark in Schoten, hoe de kinderen in de school reageren op het nieuws van hun overleden klasgenootje. "Ze zat in het vijfde leerjaar, maar ook de leerlingen van het zesde leerjaar hebben een tijdje bij haar in de klas gezeten, dus de impact is hier wel groot."