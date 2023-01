Beruchte Antwerpse drugscrimineel “De Algerijn” veroordeeld tot 8 jaar cel voor drie granaatinslagen

De granaatinslagen in kwestie vonden plaats in Deurne en Sint-Niklaas, en waren gerecht tegen een en dezelfde familie. Op camerabeelden van de eerste granaataanslag, in de Ten Eekhovelei Deurne, is te zien hoe een fietser iets uit zijn zak haalt en er iets later een granaat ontploft onder de geparkeerde wagen van de familie. Een dag later werd een aanslag gericht op een vriend van de familie, in Sint-Niklaas. De derde aanslag was gericht op de dansschool die de familie uitbaat aan de Boterlaarbaan in Deurne.