Gemeenten van het Pajottenland beslissen mogelijk in februari over fusie: "Willen objectief tot beste beslissing komen"

De resultaten van die bestuurskrachtmeting worden eind januari verwacht. "Dan zitten alle gemeenten samen om ze te bespreken en te evalueren", aldus Poelaert. “Pas dan zal duidelijk worden welke gemeenten willen of kunnen meedoen. We sluiten niets op voorhand uit. Het kan een fusie worden met twee of drie gemeenten, maar even goed een fusie met zes of zeven. Herne, Galmaarden, Gooik, Pepingen maar ook Lennik, Roosdaal of Bever blijven in de running. In februari willen we een goed beredeneerde beslissing kunnen nemen. We willen objectief tot de beste optie komen", besluit Poelaert.