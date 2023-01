Voormalig Nederlands minister van Justitie beveiligd wegens "ernstige bedreigingen", vanuit dezelfde hoek als bij Van Quickenborne?

Jos Leijdekkers wordt gezien als een van de hoofdrolspelers in de grootschalige handel, import en export van cocaïne in Nederland maar ook in België, via de havens van Rotterdam en Antwerpen.

Zo zou uit gekraakte berichten van het Sky ECC-netwerk blijken dat Leijdekkers zich schuldig heeft gemaakt aan het witwassen van tientallen miljoenen euro’s en honderden kilo’s goud.

Hij wordt ook verdacht van betrokkenheid bij buitensporig geweld, waaronder de verdwijning en dood van Naima Jillal. De vrouw -ook actief in de drugshandel- verdween op 20 oktober 2019 nadat ze in Amsterdam in een auto stapte.