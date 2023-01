Influencer Andrew Tate blijft in Roemeense cel

Eind december had de rechtbank in Roemenië beslist dat de broers van 36 en 34 jaar nog zeker 30 dagen in de cel moeten blijven. De twee gingen daartegen in beroep, maar zonder succes. De rechtbank oordeelde onder meer dat er een vluchtgevaar bestaat.

Het parket meent dat de twee deel uitmaken van een georganiseerde bende. Er zijn op dit moment zes mogelijke slachtoffers geïdentificeerd. Zij zouden gedwongen zijn tot prostitutie en deelname aan pornografische video's.

Andrew Tate telt 4,5 miljoen volgers op sociale media. Hij werd bekend door zijn deelname aan het tv-programma 'Big Brother' in 2016, waarbij hij uit de wedstrijd werd gezet nadat op een video te zien was hoe hij een vrouw sloeg.

Op sociale media trok hij vervolgens de aandacht met vrouwonvriendelijke uitspraken. Op Facebook en Instagram werd hij verbannen. Ook op Twitter, maar na de overname van het platform door ondernemer Elon Musk werd hij daar weer actief.