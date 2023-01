Man van 66 uit Malta wegens prostaatproblemen vrijgesproken voor openbare zedenschennis in Brugge

De beklaagde zat een drietal maanden in voorhechtenis, maar ontkende de feiten met klem. Naar eigen zeggen had hij door een prostaatproblemen gewoon moeite om te plassen. Hij zei ook dat hij weinig controle over zijn urine heeft, waardoor hij bijvoorbeeld plots in de politiecel plaste.

Een gerechtsdeskundige bevestigde dat de beklaagde op zijn blaas moest duwen om te kunnen urineren. Na het plassen zou er ook steeds veel urine in de blaas achterblijven.