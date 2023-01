Brussel krijgt 88 extra agenten in strijd tegen georganiseerde misdaad

Het Kanaalplan - gelanceerd na de aanslagen van 2015 in Parijs, met als bedoeling de strijd aan te binden met terrorisme - wordt nieuw leven ingeblazen. Het voorzag oorspronkelijk in een verhoogde waakzaamheid van de politie in sommige wijken van Sint-Jans-Molenbeek en Anderlecht, maar breidt nu verder uit naar de aanpak van de drugscriminaliteit in Brussel, onder andere door de aanwerving van 88 extra agenten.