Collectie van verzamelaar uit Hamme verhuist naar bedevaartsoord Lourdes: “Het mirakel is gebeurd”

In 2021 kreeg Martin nog 40 seconden zendtijd in het VRT-programma Iedereen Beroemd, waarin hij een oproep richtte om een overnemer te vinden. “Dat mirakel is nu gebeurd”, zegt Martin. “Ik kwam in contact met de Brusselse zakenman Eddy Van Belle, die in Lourdes een leegstaand hotel kocht om er zijn ‘Musée du Pèlerin’ in onder te brengen”.

Dit ‘Museum van de Pelgrim’ zal helemaal ingericht worden met de omvangrijke collectie van Martin. “Ik heb beeldjes van Maria en Bernadette, gaande van 1 tot 160cm groot”, somt Martin op. “Ook wijwatervaatjes, boeken, schapuliertjes, juwelendoosjes en kommetjes in Limoges-porselein, tientallen View-Masters, kannetjes voor grotwater en nog zoveel meer.

Op het internet kocht ik het originele straatnaambord ‘Boulevard de la Grotte’ met het wapenschild van Lourdes. Dat wil ik bij de opening van het museum graag aan de stad teruggeven. Nu al weet ik dat dit een bijzonder emotioneel moment zal worden.”